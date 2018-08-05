كروس أفضل لاعب في ألمانيا عام 2018

فاز توني كروس لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب ألمانيا بجائزة أفضل لاعب ألماني لعام 2018، في استفتاء صحيفة "كيكر"، الذي يشارك فيه ممثلو وسائل الإعلام الألمانية.

وحصد كروس 185 صوتا من أصل 475، متقدما على نيلس بيترسن لاعب فرايبورغ، الذي حصل على 39 صوتا، ونالدو لاعب شالكه الألماني، الذي حصل على 38 صوتا.

Toni Kroos announced as the Best German Player Of The Year. #Kroos#HalaMadridpic.twitter.com/Gw1pNq6Ovq — Peña Madridista de Bombay (@BombayPenia) August 5, 2018

Toni Kroos ist Fußballer des Jahres 2017/18 - Heynckes gewinnt ganz knapp - Marozsan verteidigt Titel #BLhttps://t.co/JzLTCMPdNk — kicker | Bundesliga (@kicker_bl_li) August 5, 2018

ويعتبر توني كروس نقطة الضوء الوحيدة في كرة القدم الألمانية هذا العام حيث توّج مع رفقة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، فيما خرج المنتخب الألماني من الدور الأول في كأس العالم روسيا 2018، وسجل توني كروس هدف الفوز للمانشافت في مرمى السويد بطريقة رائعة.

Jupp #Heynckes ist Trainer des Jahres! 👏



Wir verneigen uns und sagen Danke für alles, Jupp! ❤#FCBayern#MiaSanMiapic.twitter.com/3yacS3VW47 — FC Bayern München (@FCBayern) August 5, 2018

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وفاز المدرب السابق لبايرن ميونخ يوب هاينكس بلقب أفضل مدرب للمرة الثانية في مسيرته متقدما على دومينيكو تيديسكو مدرب شالكه ونيكو كوفاتش المدرب السابق لفرانكفورت والذي خلف هاينكس في تدريب الفريق البافاري.

المصدر: وكالات