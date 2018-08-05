مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويحرز لقب درع المجتمع

أحرز مانشستر سيتي لقب درع المجتمع، بالفوز على تشيلسي 2-0، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب" ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

وسجل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في (د.13 و58) هدفي الفريق الفائز، ليعزز صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين للفريق السماوي، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 201 هدفا في مختلف المسابقات منذ انضمامه للفريق.

بتلك النتيجة، واصل مانشستر سيتي (الفائز بلقب الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في الموسم الماضي) واصل تفوقه على تشيلسي، بعدما تغلب عليه للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف البطولات، فيما أخفق الفريق اللندني في الثأر من خسارته 2-3 أمام سيتي في بطولة الدرع الخيرية عام 2012، ليظل يمتلك 4 ألقاب فقط في البطولة.

ويستهل سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الممتاز في 12 أغسطس بمباراة قوية ضد مضيفه اللندني أرسنال، بينما سيتوجه تشيلسي لمواجهة هدرسفيلد تاون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز في 11 أغسطس.

المصدر: وكالات