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كل دقيقة يباع قميصان لرونالدو في إيطاليا!

الرياضة

كل دقيقة يباع قميصان لرونالدو في إيطاليا!
AFP Isabella Bonotto
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وصل معدل بيع قمصان البرتغالي كريستيانو رونالدو بألوان فريقه الجديد يوفنتوس إلى مستويات مرتفعة في إيطاليا.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن مبيعات قمصان رونالدو بقميص السيدة العجوز وصلت إلى حدود مرتفعة جدا بمعدل بيع قميصين في كل دقيقة.

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وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس جمع حتى الآن مبلغ 6.3 ملايين يورو من مبيعات قميص نجمه البرتغالي في متاجره، وفي حال تواصلت وتيرة البيع ذاتها فإن النادي سيحصل على مبلغ يتراوح بين 55 و65 مليون يورو في العام الواحد.

وإذا استمرت هذه الأرباح فإن يوفنتوس سيعوض القيمة المالية التي أنفقها لضم الدون سريعا.

المصدر: وكالات

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