 
مباشر

الكشف عن القيمة السوقية الحقيقية لصلاح

الرياضة

الكشف عن القيمة السوقية الحقيقية لصلاح
Reuters
محمد صلاح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klwz

كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن القيمة السوقية الحقيقية للفرعون المصري محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول، في حال فكر الأخير ببيعه.

وقالت الصحيفة إن فريق ليفربول كان محظوظا في تمديد عقده مع النجم المصري لمدة خمسة مواسم، لأن هذا رفع بقوة من قيمة اللاعب السوقية.

إقرأ المزيد
نجم إنجليزي: أصلي من أجل رحيل صلاح عن ليفربول

وتصدر "صلاح" قائمة أغلى لاعبي ليفربول بمبلغ 175 مليون دولار، فيما حل البرازيلي فيرمينو في المرتبة الثانية بـ92 مليون دولار، ثم السنغالي ساديو مانيه الذي بلغت قيمته 82 مليون دولار.

واعتمدت صحيفة "ديلي ستار" في تقييمها على موقع "ترانسفير ماركت" المختص بالأمور المالية المتعلقة بكرة القدم.

المصدر" ديلي ستار الإنجليزية

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا