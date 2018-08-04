العراق يتفوق على فلسطين وديا في رام الله

حقق المنتخب العراقي انتصارا معنويا على شقيقه المنتخب الفلسطيني بنتيجة 3-0، اليوم السبت، في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد الشهيد فيصل الحسيني، في مدينة رام الله.

أحرز ثلاثية أسود الرافدين كل من رعد فنر في (د.5)، ومصطفى ناظم جاري في (د.34) ومحمد جبار شوكان في (د.89).

والتقى المنتخبان العراقي والفلسطيني في الثامن من مايو الماضي في ملعب البصرة الدولي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

المصدر: RT