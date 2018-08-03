إيوبي يمدد عقده مع أرسنال لفترة طويلة الأمد

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن لاعبه الدولي النيجيري أليكس إيوبي مدد عقده لفترة طويلة الأمد.

ولم يحدد النادي اللندني مدة العقد الجديد الذي سيربطه بإيوبي، البالغ من العمر 22 عاما، ولكن تقارير صحفية أشارت إلى أنه يمتد حتى عام 2023.

وسجل لاعب خط الوسط بقميص فريقه الحالي 3 أهداف في 26 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي تحت إشراف المدرب السابق للنادي الفرنسي أرسين فينغر، الذي حل بدلا منه الإسباني أوناي إيمري.

وقال إيوبي، الذي كان عقده الحالي ينتهي في الصيف المقبل، تعليقا على تمديده: "كان حلم طفولتي أن ألعب لأرسنال. أن أحصل على تمديد للعقد هو شعور رائع وآمل أن أجعل عائلة أرسنال فخورة بي، على غرار كل أفراد عائلتي".

والتحق إيوبي بالفريق الأول لأرسنال عام 2015 بعدما كان وصل إلى نادي "المدفعجية" في سن التاسعة، وخاض معه 98 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 9 أهداف.

ودافع إيوبي، وهو ابن شقيق اللاعب الشهير جاي جاي أوكوشا، عن ألوان منتخب نيجيريا في مونديال روسيا 2018، وخاض المباريات الثلاث ضد كل من كرواتيا وآيسلندا والأرجنتين.

وأشاد المدرب إيمري بصفات إيوبي قائلا: "أنا سعيد جدا لأن أليكس وقع عقدا جديدا معنا. إنه مثال رائع للاعب يمكن أن ينجح بعدما تخرج من الأكاديمية بفضل العمل الجاد، وأنا متشوق للعمل معه ومع بقية اللاعبين الشبان الموهوبين في التشكيلة".

المصدر: أ ف ب