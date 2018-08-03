هيغواين لا يخشى نحس القميص رقم 9 "المشؤوم" في ميلانو

يعتبر القميص رقم 9 نذير شؤم على مرتاديه في فريق ميلانو خلال المواسم الماضية لكن المهاجم الجديد غونزالو هيغواين قال إنه لا يخشاه وذلك خلال تقديمه لوسائل الإعلام يوم الجمعة.

وقال هيغواين المنضم من يوفنتوس على سبيل الإعارة في تصريح للصحفيين: "ارتديت بالفعل قمصانا تحمل عبئا ثقيلا، وذلك فإن القميص الذي يحمل رقم 9 هنا ليس مشكلة".

وأضاف: "هذا يشعرني بالفخر وهو تحد مدهش في مسيرتي. كل ما علي أن أظهره هو أن أثبت أن النادي كان محقا حين قرر الاستثمار في".

وأكد ميلانو أن هيغواين سيرتدي القميص رقم 9 رغم أنه بدا وكأنه يقدم له سما في عسل.

فقد سجل المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا، الذي ارتدى القميص رقم 9 الموسم الماضي، هدفين فقط خلال 24 مباراة في الدوري بعد انتقاله من بورتو مقابل 40 مليون يورو (46 مليون دولار).

وقبل ثلاثة مواسم، ارتدى لويس أدريانو نفس القميص ولم يسجل سوى 4 أهداف في 26 مباراة، وارتداه لاعبان آخران في موسم 2014-2015 دون أن تكلل جهودهما بالنجاح، فقد سجل فرناندو توريس هدفا في 10 مباريات، وسجل ماتيا ديسترو ثلاثة أهداف في 15 مواجهة.

وفشل ألكسندر باتو في التسجيل خلال أربع مباريات بالقميص رقم 9 خلال موسم 2012-2013، ولم يمنح القميص لأي لاعب في موسم 2013-2014.

وكان أفضل أداء من نصيب جيانلوكا لابادولا الذي سجل ثمانية أهداف في 27 مباراة خلال موسم 2016-2017 لكنه انتقل لجنوى في نهاية الموسم.

وانتقل هيغواين إلى يوفنتوس في 2016 مقابل 90 مليون يورو (105 ملايين دولار) بعدما سجل رقما قياسيا وهز الشباك 36 مرة في موسم واحد بالدوري الإيطالي مع نابولي وتسبب ذلك في شعور مشجعي ناديه بالغضب.

وأحرز هيغواين (30 عاما) الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا في الموسمين الماضيين مع يوفنتوس، وسجل 55 هدفا في 105 مباريات في كل المسابقات ومنها 40 هدفا في 73 مباراة في الدوري.

وقضى ميلانو، بطل أوروبا 7 مرات، عدة مواسم محبطة منذ فوزه بلقب الدوري الإيطالي لآخر مرة في 2011.

المصدر: رويترز