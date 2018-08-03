الإسباني بدرو يمدد عقده مع تشيلسي

مدد الجناح الإسباني بدرو رودريغيز عقده مع نادي تشيلسي الإنجليزي لعام إضافي، وذلك حسب ما أعلنه النادي اللندني اليوم الجمعة.

وأصبح الإسباني البالغ 31 عاما مرتبطا حتى 2020 بالنادي اللندني الذي انتقل إليه عام 2015 من برشلونة الإسباني، وهو أعرب عن سعادته بمواصلة المشوار مع الـ"بلوز"، وقال: "أمر جيد جدا بالنسبة لي، وأنا حقا سعيد هنا في النادي مع رفاقي، المشجعين والنادي بشكل عام".

وأضاف: "من المهم بالنسبة إلي مواصلة مشواري مع تشيلسي. أنا مرتاح هنا وأريد الفوز بألقاب وكؤوس جديدة وأريد مساعدة الفريق، وتسجيل الأهداف. أكرر، أنا سعيد حقا".

'I am really happy here!' 😄



After signing his new contract today, watch our interview with @_Pedro17_ in the Chelsea app!



📲 https://t.co/zhGX5RrZrEpic.twitter.com/rkmX2TlfdA — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2018

وخاض بدرو 131 مباراة بقميص تشيلسي حتى الآن وسجل له 28 هدفا، وهو يأمل في أن يعزز رصيده تحت قيادة المدرب الجديد الإيطالي ماوريتسيو ساري، الذي خلف مواطنه أنطونيو كونتي.

وقالت مديرة النادي مارينا غرانوفسكايا: "نحن سعداء بضمان خدمات بدرو لعام إضافي. منذ أن أصبح لاعبا في تشيلسي، نجح على الدوام في إظهار قدراته في أرضية الملعب ونتطلع لرؤيته وهو يواصل تألقه تحت إشراف ماوريتسيو ساري".

I’m really happy to continuing defending the colours of this great club!! Come on Blues!! 💙 / Muy feliz por seguir defendiendo los colores de este gran club!! 😃🔵👍🏻 @ChelseaFC#ChelseaFC#CFC#Pedro2020pic.twitter.com/69bjW6Jkyb — Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) August 3, 2018

ويبدأ تشيلسي، المتوج الموسم الماضي بلقب مسابقة كأس إنجلترا موسمه الأحد، عندما يلاقي مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز على درع المجتمع في ويمبلي.

المصدر: أ ف ب