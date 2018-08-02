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نيوكاسل يضم أول لاعب ياباني في تاريخه

الرياضة

نيوكاسل يضم أول لاعب ياباني في تاريخه
AFP
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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إتمام تعاقده مع المهاجم الياباني يوشينوري موتو، من ماينتس الألماني، بعد حصوله، اليوم الخميس، على تأشيرة عمل.

ووقع موتو الذي خضع لفحص طبي مع الـ "ماغبايز" الأسبوع الماضي، عقدا لمدة أربعة أعوام مع الفريق المشارك في "البريميرليغ". وتقدر الصفقة بحدود 11 مليون يورو (12,8 مليون دولار أمريكي).

وقال اللاعب البالغ 26 عاما: "أنا سعيد جدا للانضمام إلى نيوكاسل يونايتد. أتطلع للعب أمام الجماهير"، مضيفا "كأول لاعب ياباني في صفوف نيوكاسل، يشرفني أن أرتدي ألوان هذا النادي الكبير".

وقال مدرب النادي الإسباني رافايل بينيتيز إن فريقه راقب موتو لفترة مشيدا بطاقته ومنسوب عمله. بدوره، أشار روفن شرودر المدير الرياضي في ماينتس إلى أن الأخير احترم رغبة موتو باللعب في الدوري الإنجليزي.

وأصبح موتو خامس لاعب يتعاقد مع نيوكاسل هذا الصيف بعد الحارس السلوفاكي مارتين دوبرافكا، لاعب الوسط الكوري الجنوبي كي سونغ-يونغ والمدافع السويسري فابيان شار، بالإضافة إلى استعارة لاعب الوسط البرازيلي كينيدي.

وحمل موتو ألوان اليابان 25 مرة، وبدأ مسيرته مع أف سي طوكيو قبل الانتقال إلى ماينتس في 2015. وكان موتو من ضمن تشكيلة منتخب بلاده التي شاركت في مونديال روسيا 2018، وشارك في المباراة ضد بولندا (0-1) في الدور الأول. وبلغت اليابان دور الـ16 في المونديال الروسي، قبل أن تخسر ضد بلجيكا 2-3 في الوقت القاتل.

المصدر: أ ف ب

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