نيوكاسل يضم أول لاعب ياباني في تاريخه

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إتمام تعاقده مع المهاجم الياباني يوشينوري موتو، من ماينتس الألماني، بعد حصوله، اليوم الخميس، على تأشيرة عمل.

ووقع موتو الذي خضع لفحص طبي مع الـ "ماغبايز" الأسبوع الماضي، عقدا لمدة أربعة أعوام مع الفريق المشارك في "البريميرليغ". وتقدر الصفقة بحدود 11 مليون يورو (12,8 مليون دولار أمريكي).

We are delighted to announce that Japan international Yoshinori Muto has completed a move to Newcastle United after he was granted a work permit at a hearing today. #NUFCpic.twitter.com/eB7qAoxtsa — Newcastle United FC (@NUFC) August 2, 2018

وقال اللاعب البالغ 26 عاما: "أنا سعيد جدا للانضمام إلى نيوكاسل يونايتد. أتطلع للعب أمام الجماهير"، مضيفا "كأول لاعب ياباني في صفوف نيوكاسل، يشرفني أن أرتدي ألوان هذا النادي الكبير".

وقال مدرب النادي الإسباني رافايل بينيتيز إن فريقه راقب موتو لفترة مشيدا بطاقته ومنسوب عمله. بدوره، أشار روفن شرودر المدير الرياضي في ماينتس إلى أن الأخير احترم رغبة موتو باللعب في الدوري الإنجليزي.

Rafa Benítez: "I am really pleased to have Yoshinori Muto with us. We were following him for quite a while. Hopefully he can bring us his energy and work-rate and help the team to improve and be better for the new season.”​ #NUFCpic.twitter.com/N6BIhdriZm — Newcastle United FC (@NUFC) August 2, 2018

وأصبح موتو خامس لاعب يتعاقد مع نيوكاسل هذا الصيف بعد الحارس السلوفاكي مارتين دوبرافكا، لاعب الوسط الكوري الجنوبي كي سونغ-يونغ والمدافع السويسري فابيان شار، بالإضافة إلى استعارة لاعب الوسط البرازيلي كينيدي.

وحمل موتو ألوان اليابان 25 مرة، وبدأ مسيرته مع أف سي طوكيو قبل الانتقال إلى ماينتس في 2015. وكان موتو من ضمن تشكيلة منتخب بلاده التي شاركت في مونديال روسيا 2018، وشارك في المباراة ضد بولندا (0-1) في الدور الأول. وبلغت اليابان دور الـ16 في المونديال الروسي، قبل أن تخسر ضد بلجيكا 2-3 في الوقت القاتل.

المصدر: أ ف ب