لاعب خليجي يدخل تاريخ لعبة الإسكواش

أصبح اللاعب عبد الله التميمي، أول قطري وخليجي يصل للمركز الـ28 في تصنيف الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش الصادر عن شهر أغسطس.

وبذلك يكون التميمي أول لاعب قطري وخليجي يصل لذلك التصنيف في إنجاز جديد يضاف لسجله الحافل بالمحطات التاريخية بعد فوزه مؤخرا بلقب جولة ماليزيا المفتوحة للأسكواش.

وأعرب التميمي عن سعادته بتصنيفه ضمن أفضل 30 لاعبا محترفا لهذا الشهر، وقال "هذه أفضل انطلاقة يمكن للمرء أن يتمناها في بداية الموسم الجديد، فهذا أفضل تصنيف لي حتى الآن منذ احترافي لرياضة الأسكواش، وأتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال هذا الموسم".

وكان التميمي يحتل المركز الـ33 على سلم التصنيف العالمي، وارتفع تصنيفه للمركز الـ28 بعد إجادته في بطولة ماليزيا بصورة كبيرة على المستويين الفني والبدني.

ولايزال نجم الإسكواش المصري محمد الشوربجي يحافظ على صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين، وتضمنت قائمة أفضل عشرة لاعبين ستة لاعبين مصريين.

وفيما يلي قائمة أفضل عشرة لاعبين في تصنيف شهر أغسطس:

1- المصري محمد الشوربجي.

2- المصري علي فرج.

3- المصري مروان الشوربجي.

4- المصري طارق مؤمن.

5- الألماني سيمون روزنر.

6- الكولومبي ميغيل أنخيل رودريغيز.

7- الفرنسي غريغوري غوتيه.

8- المصري كريم عبد الجواد.

9- المصري رامي عاشور.

10- النيوزيلاندي بول كول.

المصدر: وكالات