شيخو كوياتي ينضم إلى كريستال بالاس قادما من وست هام

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي تعاقده مع شيخو كوياتي، قادما من منافسه المحلي وست هام بعقد يمتد لـ4 مواسم.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن بالاس دفع نحو 9.5 مليون جنيه إسترليني (12.46 مليون دولار)، لضم اللاعب البالغ عمره 28 عاما.

ICYMI - @CPFC have completed the signing of Cheikhou Kouyate from West Ham



➡️ https://t.co/AhtPFu8SRjpic.twitter.com/XEQqllDRQk — Premier League (@premierleague) August 2, 2018

وقال كوياتي لموقع ناديه الجديد: "هذا هو الوقت المناسب للانتقال، لأنني كنت بحاجة لخوض تحديات جديدة".



وتابع: "أملك ذكريات جيدة في وست هام، لكني بحاجة للانتقال إلى هنا ومنح نفسي أفضل فرصة، لأنني أحب مشروع كريستال بالاس".

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ويلعب بالاس السبت مباراة ودية ضد تولوز، قبل أن يفتتح مشواره في الدوري عندما سيحل ضيفا على فولهام في الـ11 من أغسطس الجاري.

وشارك اللاعب السنغالي، الذي لعب جميع مباريات منتخب بلاده الثلاث في مونديال روسيا هذا الصيف، في 147 مباراة مع وست هام، منذ انضمامه إليه في 2014.

المصدر: رويترز