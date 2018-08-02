إريكسون يفضل حياة ابنته على تدريب المنتخب العراقي

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن المدرب السويدي سفين غوران إريكسون تلقى تهديدا لحياته وحياة ابنته في حال قبل مهمة تدريب أسود الرافدين.

وقال غالب الزاملي عضو اللجنة المكلفة بالتعاقد مع المدرب الأجنبي في حديث صحفي: "منذ بداية المفاوضات مع إريكسون، أردنا أن تكون المفاوضات سرية، حتى يتم توقيع العقد بشكل رسمي في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، وبعد ذلك يتم إعلانه على وسائل الإعلام".

وأضاف: "ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول مفاوضات إريكسون، انعكست بشكل سلبي على المفاوضات مع المدرب وساهمت بشكل كبير في تعثر الصفقة".

وأكد أن "إريكسون تعرض لتهديد حياته وحياة ابنته التي تعمل في الموصل وهو ليس أول مدرب يتعرض للتهديد ويمنع من دخول العراق".

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وتابع: "ما زلنا على اتصال مع المدرب من أجل توضيح الأمور وكي نقنعه بأن التهديد كيدي، لكنني أعتقد أنه من الصعب أن يتم إقناعه بالعدول عن قراره لأن الأمر يتعلق بحياة ابنته".

وختم الزاملي بالقول: "اتفقنا على أن نتحدى كل الصعاب وأن نسير حتى آخر مرحلة في المفاوضات من أجل التعاقد مع مدرب أجنبي على مستوى عال لقيادة أسود الرافدين ولا يهمنا أي تهديد أو وعيد".

المصدر: السومرية