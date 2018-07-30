إقالة مدرب منتخب العراق للناشئين على خلفية شبهات تزوير

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، إعفاء مدرب منتخب الناشئين علي هادي من منصبه،على خلفية قضية التزوير بأعمار اللاعبين المشاركين في بطولة غرب آسيا.

وقال الناطق الرسمي لاتحاد الكرة العراقي، حسين الخرساني في حديث "للسومرية نيوز" إن "اتحاد الكرة قرر إعفاء المدرب علي هادي من منصبه على خلفية قضية التزوير".

وأضاف "العراق أبلغ اتحاد غرب آسيا اعتذاره عن المشاركة في بطولة غرب آسيا المقرر انطلاقها في الأول من آب المقبل".

ومنعت مديرية أمن الجوازات في مطار بغداد الدولي، في وقت سابق اليوم، سفر 13 لاعبا من ناشئي المنتخب العراقي إلى العاصمة الأردنية عمان، لـ"الاشتباه بوجود تلاعب في أعمارهم".

المصدر: السومرية نيوز