دونالد يسقط فافرينكا في بطولة واشنطن
تعرض ستانيسلاس فافرينكا، الحاصل على 3 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، لهزيمة مفاجئة في الدور الأول لبطولة واشنطن للتنس، بنتيجة 6-4 و6-7 و7-6، أمام دونالد يانغ الصاعد من التصفيات.
ولا يزال فافرينكا، الذي ودع بطولة ويمبلدون الشهر الماضي من الدور الثاني، يحاول استعادة مستواه ولياقته بعد الخضوع لجراحتين في الركبة هذا العام.
More 👏 of 👏 this 👏 please 👏— ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 1, 2018
Is a comeback in the cards for @stanwawrinka?
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وخاض اللاعب الأمريكي، يانغ، البالغ 29 عاما المباراة بأكملها، دون أن يخسر شوط إرساله، وسيلعب في المباراة المقبلة مع الياباني كي نيشيكوري.
وسيبحث دونالد عن انتصاره الأول على الإطلاق أمام نيشيكوري (28 عاما)، بعدما فاز اللاعب الياباني بالمواجهات الـ6 السابقة، من بينها مباراة من 3 مجموعات في بطولة واشنطن المفتوحة العام الماضي.
المصدر: رويترز