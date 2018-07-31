مانشستر سيتي يعزز صفوفه بالمدافع الشاب ساندلر

أعلن مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدافع فيليب ساندلر من نادي زفوله الهولندي.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما مع منتخب هولندا تحت 20 عاما وهو خريج أكاديمية أياكس أمستردام ويمكنه اللعب في قلب الدفاع أو كلاعب وسط مدافع.

ولم يكشف مانشستر سيتي عن تفاصيل مالية لكن وسائل إعلام قدرت الصفقة بنحو ثلاثة ملايين يورو (3.51 دولار). وذكرت تقارير أن سيتي قد يعير ساندلر لأحد أندية هولندا.

يسرنا أن نعلن عن التعاقد مع المدافع الهولندي فيليب ساندلر.#مرحبا_ساندلر#السيتيpic.twitter.com/7rRAXp8Di5 — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 31, 2018

وهذه ثالث صفقة يبرمها سيتي قبل انطلاق الموسم الجديد بعد التعاقد مع المهاجم رياض محرز، وكلاوديو غوميز لاعب الوسط المدافع.

وسيواجه سيتي منافسه تشيلسي بطل كأس الاتحاد، الأحد المقبل، على لقب درع المجتمع قبل أن يواجه فريق المدرب بيب غوارديولا منافسه أرسنال في مستهل الموسم الجديد في 12 أغسطس.

المصدر: رويترز