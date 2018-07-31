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الفيفا يشيد بأخلاق محمد صلاح بعد تحقيقه حلم طفل سوري

الرياضة

الفيفا يشيد بأخلاق محمد صلاح بعد تحقيقه حلم طفل سوري
Reuters
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أثنى الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أخلاق اللاعب المصري محمد صلاح الذي حقق حلم طفل سوري مريض التقى به في أمريكا.

وجاء في حساب فيفا: "أخلاق رائعة من العالمي محمد صلاح، كما عودنا دائما، ومجهود كبير من منظمة MakeAwish لتحقيق حلم عمار".

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، في وقت سابق اليوم، مقطع فيديو للنجم المصري صلاح رفقة طفل سوري وعائلته، في الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء تواجد بعثة "الريدز" استعدادا للموسم المقبل.

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وأوضح الموقع، أن الصبي البالغ من العمر 16 عاما، ويدعى عمار حلبي، والذي يحارب بشجاعة مرض ضمور العضلات، قد حصل على فرصة مقابلة بطله، محمد صلاح.

المصدر: twitter@fifacom_ar

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