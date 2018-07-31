محمد صلاح يحقق أمنية طفل سوري

نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو للنجم المصري محمد صلاح رفقة طفل سوري وعائلته، في الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء تواجد بعثة "الريدز" استعدادا للموسم المقبل.

وأوضح الموقع، أن الطفل البالغ من العمر 16 عاما، ويدعى عمار حلبي، والذي يحارب بشجاعة مرض ضمور العضلات، قد حصل على فرصة مقابلة بطله، محمد صلاح.

With the help of @MakeAWish, 16-year-old Ammar, who is bravely battling muscular dystrophy, had the chance to meet his hero...@MoSalah. ❤️https://t.co/K2YAec6fOUpic.twitter.com/BYbXOApKzC — Liverpool FC (@LFC) July 31, 2018

وذكر الموقع، أن صلاح أهدى عمار، قميصه والتقط معه عدة صور تذكارية.



وقال الطفل "الجميع يحبون محمد صلاح وأريد أن أصبح مثله".

المصدر: twitter@LFC





