والدة نيمار حزينة لانتقاد نجلها

كتبت نادين جونكالفيز، والدة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، عبر حسابها على شبكة "إنستغرام" رسالة دعم لابنها بعد حملة الانتقادات الشديدة التي تعرض لها أثناء مونديال روسيا.

وكتبت والدة نيمار، اليوم الثلاثاء: "في كثير من الأحيان، لا تسير حياتنا وأحلامنا وطموحاتنا مثلما نريد (...) أنا كأم، مثل البقية، أشعر بالحزن الشديد عندما يتحدث أحد بشكل سلبي عن نجلي".

وأضافت: "أؤكد أن الكل لا يعرف إلا اسم نيمار جونيور فقط، لكنه كشخص. فئة قليلة تعرف طباعه بشكل جيد، نحن بشر، ولكل إنسان عيوبه".

وختمت والدة نجم نادي باريس سان جيرمان رسالتها بالقول : "نيمار.. أحبك كثيرا، وسأكون بجوارك دائما، فأنت ابني المقاتل".

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واعترف نيمار، الذي تعرض لانتقادات خلال نهائيات كأس العالم 2018 لإفراطه في السقوط على أرض الملعب، بأنه يبالغ حقا في السقوط أحيانا، وذلك خلال شريط إعلاني، نشره على صفحته على موقع "تويتر" أمس الاثنين.

وتعرض المهاجم البالغ 26 عاما لانتقادات قوية بسبب تعمده السقوط والمبالغة في تصنع الألم على أرض الملعب في نهائيات المونديال الروسي الذي شهد خروج بلاده من الدور ربع النهائي على يد بلجيكا (1-2).

واعتبر منتقدو نيمار أن سقوطه المتكرر أشبه بحركات تمثيلية، إذ تكرر مشهد تظاهره بالألم الشديد وبعدها بلحظات ينهض ويلعب بشكل طبيعي، مما أثار موجة من الانتقادات والسخرية ضده على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات