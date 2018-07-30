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نيمار يعترف بالمبالغة في السقوط خلال مونديال روسيا (فيديو)

30 يوليو 2018 | 11:15 GMT
نيمار يعترف بالمبالغة في السقوط خلال مونديال روسيا (فيديو)
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David Gray / Reuters

اعترف نجم كرة القدم البرازيلي نيمار الذي تعرض لانتقادات خلال نهائيات كأس العالم 2018 لإفراطه في السقوط على أرض الملعب، اعترف بأنه يبالغ حقا في السقوط أحيانا، وذلك خلال شريط إعلاني.

وفي إعلان لإحدى العلامات التجارية لشفرات الحلاقة، يظهر نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي (نيمار) وهو يقول "يمكنكم الاعتقاد بأني أبالغ، وفي بعض الأحيان ربما الأمر صحيح، ولكن الحقيقة هي أنني أعاني على أرض الملعب".

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وتابع أغلى لاعب في العالم:"عندما أغادر دون أن أقوم بمقابلات، فهذا ليس فقط لأنني لا أريد سوى الفوز، فأنا أيضا لم أتعلم بعد أن أخيب ظن الجماهير"، في إشارة على ما يبدو إلى عدم حديثه لوسائل الإعلام عقب الهزيمة أمام بلجيكا في المونديال.

وأوضح: "عندما أبدو غير مهذب، ليس لأنني فتى مدلل، ولكن لأنني لم أتعلم كيف أحبط الجماهير".

وتابع "أقاتل للحفاظ على هذا الصبي، على قيد الحياة بداخلي، ولكن ليس على أرض الملعب، قد تظن أنني أسقط كثيرا، لكن الحقيقة هي أنني لم أسقط".

وواصل: "استغرقت وقتا طويلا في قبول انتقاداتكم. لقد أطلت النظر إلى نفسي في المرآة وسأصبح رجلا جديدا، لقد سقطت، ولكن فقط من يقع يمكنه أن يساعد نفسه على النهوض".

واختتم: "يمكنك الاستمرار في إلقاء الحجارة أو التخلي عن ذلك ومساعدتي على الوقوف. عندما أنهض، تقف كل البرازيل معي".

وتعرض المهاجم البالغ 26 عاما لانتقادات قوية بسبب تعمده السقوط والمبالغة في تصنع الألم على أرض الملعب في نهائيات المونديال الروسي الذي شهد خروج بلاده من الدور ربع النهائي على يد بلجيكا (1-2). واعتبر منتقدو نيمار أن سقوطه المتكرر أشبه بحركات تمثيل، إذ تكرر مشهد تظاهره بالألم الشديد وبعدها بلحظات ينهض ويلعب بشكل طبيعي، مما أثار موجة من الانتقادات والسخرية ضده على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات

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