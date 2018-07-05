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نيمار أضاع 14 دقيقة وهو يمثل في مونديال روسيا

05 يوليو 2018 | 10:05 GMT
نيمار أضاع 14 دقيقة وهو يمثل في مونديال روسيا
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/ Reuters

يتواصل الهجوم على البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب التصرفات التي يقوم بها في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 رفقة منتخب السيليساو.

وتعرض نيمار لانتقادات لاذعة منذ بداية البطولة بسبب كثرة سقوطه على أرض الملعب كنوع من التحايل على الحكام وكسب تعاطفهم.

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وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن نيمار أكثر لاعب في البطولة قضى وقتا وهو ساقط على أرض الملعب ويدعي شعوره بالألم، حيث استغرق 14 دقيقة بإجمالي اللقطات.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن نيمار بالفعل يعاني من تدخلات عنيفة في جميع المباريات التي خاضها في كأس العالم، لكنه يبالغ كثيرا بالسقوط والتمثيل.

وأضاف التقرير أنه حان الوقت لكي يتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم والحكام خلال المباريات موقفا من تصرفات نيمار التي تهدر الكثير من الوقت، وتفقد كرة القدم جوهرها.

المصدر: وكالات

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