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ريفالدو يدافع عن "سقوط" نيمار

05 يوليو 2018 | 09:46 GMT
ريفالدو يدافع عن "سقوط" نيمار
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Виталий Тимкив / Sputnik

دافع بطل العالم السابق البرازيلي ريفالدو عن مواطنه نيمار الذي يتعرض لانتقادات شديدة بسبب مبالغته في السقوط وادعاء الألم في مباريات كأس العالم لكرة القدم 2018 التي تستضيفها روسيا.

وتوجه ريفالدو الفائز مع بلاده بمونديال 2002، آخر الألقاب البرازيلية الخمسة في كأس العالم، بالقول لنيمار عبر حسابه في إنستغرام: "إذا كان عليك القيام بمراوغات، قم بها. إذا كان عليك تسجيل هدف، سجله. وإذا كان عليك أيضا أن تسقط جراء الأخطاء، أسقط، وإذا كان عليك كسب وقت على أرض الملعب، قم بذلك أيضا".

وأضاف: "نيمار، إلعب كما لعبت دائما ولا تكترث لتعليقات (منتخبات) البلدان الأخرى، لأن العديد منها عاد إلى منزله!".

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وسبق لريفالدو (46 عاما) أن كان محور حادثة شهيرة لتصنع الإصابة، وذلك في مباراة ضد تركيا (2-1) في الدور الأول لمونديال 2002. وسقط اللاعب البرازيلي أرضا معطيا الانطباع بأنه أصيب في وجهه بعدما سدد اللاعب هاكان أونسال الكرة نحوه وهو يستعد لتنفيذ ركلة ركنية، في حين أظهرت اللقطات التلفزيونية أن الكرة أصابت جسده. ومنح الحكم الكوري الجنوبي كيم يونغ -جو بطاقة حمراء للاعب التركي، قبل أن يعمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى تغريم ريفالدو على خلفية التمثيل الذي قام به.

ويأتي تصريح ريفالدو بشأن نيمار ردا على الانتقادات الواسعة التي توجه إلى نيمار منذ بداية المونديال الحالي، وبات نجم باريس سان جيرمان الفرنسي هدفا للانتقادات والسخرية بسبب تبديله المستمر لتسريحة شعره وسقطاته المتكررة، والتي اعتبرها كثيرون أنها أشبه بحركات تمثيل استدعت الكثير من الأشرطة الساخرة عبر مواقع التواصل.

وتلتقي البرازيل مع بلجيكا في دور الثمانية لمونديال روسيا غدا الجمعة على ملعب "قازان أرينا" في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: أ ف ب

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