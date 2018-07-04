أسطورة الكرة الألمانية يطالب نيمار بالتوقف عن التمثيل

طالب أسطورة الكرة الألمانية لوثر ماتيوس، النجم البرازيلي نيمار، بالتوقف عن المبالغة بالسقوط على أرضية الملعب خلال مشاركته مع السيليساو في مباريات مونديال روسيا.

ونقلت ماركا الإسبانية قول لوثار ماتيوس:" نيمار ليس بحاجة إلى ذلك، فهو لاعب ممتاز، ما يفعله حاليا لا يجلب له التعاطف"، مضيفا أن نجوما آخرين أمثال الأرجنتينيين دييغو مارادونا وليونيل ميسي لم يستخدموا مثل هذه التصرفات الغريبة.

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وأثار نيمار حالة من الجدل بسبب تكرار مبالغته في السقوط سعيا للحصول على ضربة جزاء خلال المباراة أمام كوستاريكا في الدور الأول، كما أثار موجة من الانتقادات والسخرية ضده على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تظاهر بالألم الشديد خلال مباراة المكسيك في دور الـ16 لكنه نهض ولعب بشكل طبيعي بعدها بلحظات.

المصدر: وكالات