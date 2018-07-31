هيغواين يوافق على الانتقال إلى ميلان

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين نجم يوفنتوس الإيطالي، وافق على الانضمام إلى صفوف ميلان بعقد إعارة لموسم واحد.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن لدى ميلان إمكانية ضم اللاعب بعقد نهائي في الصيف المقبل نظير 32 مليون جنيه إسترليني.

وأشار التقرير إلى أن هيغواين فضل البقاء في الدوري الإيطالي، رغم وجود رغبة من تشيلسي الإنجليزي في الحصول على خدماته.

After a long night's work between #ACMILAN General Manager Leonardo and Higuain's brother agent, the deal is now very close.

Today Gonzalo #Higuain could sign for #ACMilan (loan €20M) with a further €35 to follow if Milan decide to keep him permanently next summer. @SkySportpic.twitter.com/GHCMo3ixIw — Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 31, 2018

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وقال نيكولاس شقيق هيغواين ومدير أعماله أنه التقى المدير العام لنادي ميلان، ليوناردو، أمس الاثنين لمناقشة بنود العقد، ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الناديين اليوم في ميلانو لاستكمال إجراءات الانتقال.

المصدر: وكالات