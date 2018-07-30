العراق يحل ضيفا على فلسطين لأول مرة

يتوجه المنتخب العراقي لكرة القدم الأربعاء إلى مدينة رام الله في أول زيارة له إلى الأراضي المحتلة، وذلك لخوض مباراة ودية مع نظيره الفلسطيني في الرابع من أغسطس المقبل.

وقال المدير الإداري للمنتخب العراقي لكرة القدم باسل كوركيس "سيغادر المنتخب بعد غد الأربعاء صباحا إلى العاصمة الأردنية عمان وسيتوجه فورا إلى مدينة رام الله برفقة وفد من السفارة الفلسطينية هناك".

وأضاف كوركيس "الجانب الفلسطيني في الأردن أنجز كل إجراءات الحصول على سمات الدخول للوفد العراقي وسيرافقنا من عمان إلى مدينة رام الله وسنعود بعد المباراة بيوم واحد".

وأوضح المدير الإداري للمنتخب العراقي "المباراة الودية تأتي في إطار دعوة تلقيناها من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم واستجبنا لهذه الدعوة لأن المنتخب الفلسطيني سبق أن زار العراق وخاض أكثر من مباراة ودية مع المنتخب العراقي في إطار مساندة ملف العراق في رفع الحظر عن ملاعبه".

والتقى المنتخبان العراقي والفلسطيني في الثامن من مايو الماضي في ملعب البصرة الدولي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

المصدر: أ ف ب