رونالدو يخوض مرانه الأول مع يوفنتوس

التحق البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الاثنين، بتدريبات منفردة لمجموعة من لاعبي يوفنتوس الدوليين، في مدينة تورينو.

وقال الموقع الرسمي للبيانكونيري، إن القائد البرتغالي، شارك في الحصة التدريبية الأولى له مع بطل الدوري الإيطالي.

Bentancur 🇺🇾, Douglas Costa 🇧🇷, Cuadrado 🇨🇴, Dybala, Higuain 🇦🇷 e Cristiano Ronaldo 🇵🇹: primo giorno di lavoro per i nazionali, tra JTC e JMedical! 🙌#ForzaJuvepic.twitter.com/3Ge2pugb6D — JuventusFC (@juventusfc) July 30, 2018

وبجانب رونالدو، تواجد في تدريبات اليوفي، الأرجنتينيان باولو ديبالا، وغونزالو هيجواين، والبرازيلي دوغلاس كوستا، والأوروغواياني رودريغو بينتانكور، والكولومبي خوان كوادرادو.

وسيخوض رونالدو مباراته الأولى بقميص السيدة العجوز، يوم 19 أغسطس المقبل، في افتتاح الكالتشيو، أمام كييفو فيرونا.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن هداف ريال مدريد السابق، لن يشارك مع الفريق بجولة الولايات المتحدة، بل سيخوض معسكرا مصغرا في تورينو، مخصصا لنجوم الفريق الذين شاركوا في المونديال.

وانضم رونالدو (33 عاما) إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، قادما من ريال مدريد الإسباني، بعقد يمتد لـ 4 سنوات، وسيحصل على 30 مليون يورو سنويا.

المصدر: وكالات