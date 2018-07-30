الكرواتي جوزاك مدربا للـ"الأزرق" الكويتي

تعاقد الاتحاد الكويتي لكرة القدم مع الكرواتي روميو جوزاك لقيادة المنتخبين الأول والأولمبي بموجب عقد يمتد لعامين قابلين للتجديد للمدة ذاتها وذلك مقابل 700 ألف يورو سنويا.

وأعلن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ أحمد اليوسف، خلال مؤتمر صحافي أنه تقرر الاستعانة بالمدرسة الكرواتية خلال الفترة المقبلة، كاشفا بأن المجلس سيقر الأربعاء المقبل استراتيجية مستقبلية لعمله بعد دراستها من قبل الأعضاء.

وأضاف أن توصية اللجنة الفنية في الاتحاد بالتعاقد مع جوزاك حظيت بتزكية أعضاء المجلس بالإجماع، مشيرا إلى أن المدرب الكرواتي سيشرف على مجموعة من مواطنيه المدربين والمساعدين لقيادة المنتخبات الوطنية كافة.

اعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح التعاقد مع المدرب الكرواتي الدكتور روميو جوزاك، لتولي المهمة الفنية للمنتخبين الوطنيين الأول والأولمبي بعقد لمدة عامين.

#KuwaitFApic.twitter.com/Lq5cq4sVER — KuwaitFA (@KuwaitFA) July 29, 2018

من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد والناطق باسمه، معن الرشيد، أن تكلفة الاستعانة بجوزاك وبستة مدربين ومساعدين آخرين لمختلف المنتخبات تبلغ 500 ألف دينار كويتي (حوالي 1,5 مليون يورو) سنويا، معلنا أنه تم الاتفاق مع الكرواتي على أن يساعده في عمله مع المنتخبين الأول والأولمبي مدربان كرواتيان وآخر كويتي ومدرب لحراس المرمى بالإضافة إلى تسمية مدرب لمنتخب الشباب وآخرين كرواتيين للناشئين والبراعم.

وكشف أن "الأزرق" سيخوض الأيام المخصصة للمباريات الدولية الرسمية في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلة ست مباريات ودية أبرزها على أرضه أمام أستراليا في 15 أكتوبر، مشيرا إلى أنه سيلاقي أيضا سوريا ولبنان وعمان والإمارات.

وشدد جوزاك على أن أولى أولوياته تتمثل في الوصول بمنتخب الكويت إلى أولمبياد طوكيو 2020 من خلال التصفيات المقررة العام المقبل، فضلا عن تقديم الأداء المرجو في مباريات "الأزرق" أواخر العام الجاري بغية رفع المستوى إثر الهبوط الذي شهده نتيجة الإيقاف.

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وكشف أنه حصل على معلومات كافية عن الكرة الكويتية ومنتخباتها ولاعبيها في سبيل البدء بعملية البناء، مشددا على أنه سيعمل لاحقا على ترتيب مباراة ودية بين "الأزرق" ومنتخب بلاده الذي حل وصيفا في كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا.

وهي المرة الثانية التي سيعمل فيها جوزاك (45 عاما) مدربا بعد الأولى الموسم الماضي عندما قاد فريق ليغيا وارسو البولندي (2017-2018)، حيث اقتصر عمله سابقا على منصب المدرب المساعد لفريق دينامو زغرب (2001-2002 و2004-2005) ومنتخب ليبيا (2003-2004)، وفريق أوسييك الكرواتي من 2006 إلى 2008.

وسيخلف جوزاك المدرب الصربي رادويكو افراموفيتش (رادي) الذي أشرف على المنتخب الكويتي في أربع مباريات ودية فقط بعد أن استعاره الاتحاد من نادي التضامن الكويتي.

المصدر: وكالات