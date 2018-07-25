الاتحاد المصري يحصر خياراته في 4 مدربين لمنتخب الفراعنة

أعلن عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد نجح خلال اجتماع أمس في حصر اختياراته بين 4 مدربين، وأنه سيعلن عن اسم المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال أسبوع.

وأضاف عبد الفتاح أن "المجال مفتوح أمام أي مدرب آخر، ومن بينهم المصريون".

وأوضح عبد الفتاح في تصريحات صحفية، أن الاتحاد يواجه مشكلة من الناحية المالية مع بعض المدربين، فـ"هناك من يطلب 3.5 مليون دولار، وآخر يطلب 4.5 مليون دولار، وهناك من يطلب مليون دولار في الموسم، في الوقت الذي يعتمد فيه اتحاد الكرة على موارده فقط"، لافتا إلى أن "الاتحاد وضع سقفا معينا للراتب السنوي للمدرب الجديد، يتجاوز المليون ونصف المليون دولار بقليل".

المصدر: وكالات