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شاهد.. مقاتل ياباني "يدفن" منافسه الأمريكي بعد إسقاطه بالقاضية

الرياضة

شاهد.. مقاتل ياباني
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أسقط الياباني تاكانوري جومي منافسه الأمريكي ميلفين جويلارد بالضربة القاضية خلال النزال، الذي جمعهما ضمن دورة "Rizin 11" للفنون القتالية المختلطة (MMA)، في اليابان.

وفي منتصف الجولة الأولى من النزال، وجه جومي عدة ضربات قوية على رأس جويلارد، سقط على إثرها الأخير على أرضية الحلبة دون حراك، ليسارع الحكم لإنهاء النزال لصالح المقاتل الياباني.

وكانت طريقة احتفال جومي صاحب الـ39 عاما بالفوز غريبة جدا، إذ وقف في منتصف الحلبة وبدأ يتظاهر بحفر قبر لمنافسه الأمريكي.

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وبهذا الفوز، حقق جومي انتصاره الـ36 خلال مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل 15 هزيمة.

المصدر: لينتا رو


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