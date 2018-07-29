المقاتل الأمريكي بواريه يهزم مواطنه ألفاريز بالفنية القاضية .. (فيديو)

أسقط الأمريكي داستين بواريه مواطنه إيدي ألفاريز بطل العالم السابق للفنون القتالية المختلطة (MMA)، للوزن الخفيف، بالضربة الفنية القاضية، في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، في كندا.

وتمكن داستين بواريه من إسقاط مواطنه بعد سلسلة من الضربات القوية، مما اضطر الحكم للتدخل وإيقاف النزال قبل أقل من دقيقة على نهاية الجولة الأولى، معلنا فوز بواريه بالضربة الفنية القاضية، ضمن دورة (UFC on FOX 30)، التي أقيمت في مدينة كالياري الكندية .

وثأر داستين بواريه بذلك من ثلاث ضربات مخالفة لقواعد اللعبة تلقاها بالركبة من قبل إيدي ألفاريز، في الجولة الثانية من النزال الأول، الذي جمعهما في مايو 2017، بمدينة دلاس الأمريكية، ضمن دورة (UFC 211)، واعترض داستين بواريه حينها على عدم احتساب النتيجة، باعتبار أن الأفضلية كانت له قبل الإيقاف، وأنه لم يتمكن من استكمال المواجهة على أثر تلك الضربات المخالفة للقوانين.

وحقق داستين بواريه (29 عاما)، بذلك انتصاره الـ 24، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 5 هزائم، إضافة إلى نزال انتهى من دون نتيجة.

بينما مني إيدي ألفاريز (34 عاما)، بالهزيمة السادسة، مقابل 28 انتصارا، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، ونزال من دون نتيجة.

المصدر: "superkarate.ru"