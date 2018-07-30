مطار بغداد يمنع 9 لاعبين كرة قدم عراقيين من السفر

منعت السلطات الأمنية في مطار بغداد الدولي، سفر تسعة لاعبين من المنتخب العراقي للناشئين بكرة القدم إلى العاصمة الأردنية عمان، لـ"الاشتباه بوجود تلاعب في أعمارهم".

وقال مصدر أمني في حديث لبعض وسائل الإعلام: "إن سلطات الهجرة والجوازات في مطار بغداد منعت سفر 9 لاعبين من منتخب الناشئين، بسبب الاشتباه بوجود تلاعب بأعمارهم".

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وأضاف المصدر أن: "السلطات الأمنية صادرت جوازات سفر اللاعبين التسعة".

ويشارك منتخب أسود الرافدين للناشئين في بطولة غرب آسيا لكرة القدم لهذه الفئة العمرية مطلع شهر أغسطس المقبل.

المصدر: وكالات