رسميا.. منتخب تونس يتعاقد مع مدرب الوداد

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الأحد، رسميا تعيين فوزي البنزرتي مدربا لمنتخب "نسور قرطاج"، لمدة عامين، خلفا للمدرب السابق نبيل معلول.

ويتولى فوزي البنزرتي مهمة تدريب الوداد المغربي، وقاده مساء أمس السبت، لتحقيق فوز مهم أمام حوريا الغيني بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، ليتصدر جدول مجموعته برصيد ثمانية نقاط ويقترب من حسم التأهل إلى ربع النهائي.

ومن المنتظر أن يترك المدرب التونسي مهام عمله مع الوداد المغربي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة النيجر، يوم 3 سبتمبر المقبل في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.

وتتصدر تونس قائمة مجموعتها بثلاث نقاط من فوز على مصر، وتليها سوازيلاند والنيجر برصيد نقطة لكل منهما، ومن ثم منتخب مصر من دون رصيد.

وتولى البنزرتي تدريب منتخب بلاده مرتين سابقتين، عامي (1994 و2010).

ويمتلك المدرب التونسي، لاعب اتحاد المنستير السابق، خبرة تدريبية ضخمة، إذ قاد أندية النجم الساحلي والإفريقي والترجي والصفاقسي، ودرب منتخب ليبيا في 2007.

وحقق البنزرتي لقب الدوري التونسي 9 مرات كمدرب، كما توج بدوري أبطال إفريقيا مع الترجي عام 1994، وحصل على الميدالية الفضية مع الرجاء في كأس العالم للأندية عام 2013.

يذكر أن نبيل معلول قدم استقالته بعد خروج "نسور قرطاج" من الدور الأول لبطولة كأس العالم "روسيا 2018"، بعد خسارتين أمام كل من إنجلترا وبلجيكا، وانتصار على بنما، وتولى مهمة تدريب فريق الدحيل القطري.

المصدر: وكالات