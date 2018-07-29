الأهلي المصري يقترب من ربع نهائي دوري الأبطال .. (فيديو)

خرج الأهلي المصري بفوز ثمين من ملعب مضيفه تاونشيب رولرز البوتسواني بهدف وحيد، في مباراة الإياب التي جرت بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويدين الفريق المصري بالفضل الكبير في انتصاره لمدافعه المالي ساليف كوليبالي، الذي احرز هدف الفوز الوحيد له في وقت متأخر، قبل تسع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 7 نقاط، وعزز موقعه في مركز الوصافة ضمن المجموعة الأولى، بفارق ثلاث نقاط، خلف المتصدر الترجي التونسي، الذي ضمن تأهله إلى الدور برع النهائي، بعد فوزه خارج أرضه على مضيفه كمبالا سيتي الأوغندي بالنتيجة ذاتها، بهدف وحيد سجله مهاجمه المخضرم هيثم الجويني، قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

بينما تجمد رصيد تاونشيب عند 3 نقاط، وقبع في المركز الرابع الأخير.

المصدر: "twitter/alahly"