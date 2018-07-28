سبارتاك موسكو يتجاوز عقبة ضيفه أورينبورغ في مستهل مشواره (فيديو)

بدأ فريق سبارتاك موسكو مشواره في الموسم الجديد للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بفوز صعب على ضيفه أورينبورغ (1-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في موسكو.

ويعود الفضل الأكبر في انتصار فريق العاصمة موسكو لمدافعه الفرنسي صاموئيل جيغو، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له مبكرا، في الدقيقة الرابعة بعد انطلاق صافرة البداية.

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المصدر: "twitter/fcsm_official"