شاهد.. الدب الروسي يستيقظ من سباته
انطلقت منافسات الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، في مدينة يكاتيرينبورغ، بالمباراة الافتتاحية بين فريقها المحلي أورال وضيفه أنجي القادم من مدينة محج قلعة.
وخرج فريق أنجي منتصرا من ملعب أورال، بهدف وحيد سجله لاعبه الروماني أنطون باول-فيوريل، في الدقيقة الـ 68 من زمن اللقاء.
❗️Состав #ФКУрал на матч #УралАнжиpic.twitter.com/iJw3FomcWq— ФК Урал (@FCURAL) 28 июля 2018 г.
Наш состав на первый матч в сезоне #РПЛ#УралАнжиpic.twitter.com/9EPGauikP7— ФК «Анжи» (@fc_anji) 28 июля 2018 г.
ويشارك في الدوري الروسي الممتاز، في هذا الموسم، 16 فريقا، وفيما يلي جدول مباريات الجولة الأولى:
😎 Готовы к новому сезону?— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 24 июля 2018 г.
💪 Не пропустите ни один матч #РПЛ на телеканале @matchpremier!#РоссийскаяПремьерЛига#скороновыйсезонpic.twitter.com/MiynNFuY2p
المصدر: "sportbox.ru"