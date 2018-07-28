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شاهد.. الدب الروسي يستيقظ من سباته

الرياضة

شاهد.. الدب الروسي يستيقظ من سباته
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انطلقت منافسات الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، في مدينة يكاتيرينبورغ، بالمباراة الافتتاحية بين فريقها المحلي أورال وضيفه أنجي القادم من مدينة محج قلعة.

وخرج فريق أنجي منتصرا من ملعب أورال، بهدف وحيد سجله لاعبه الروماني أنطون باول-فيوريل، في الدقيقة الـ 68 من زمن اللقاء.

ويشارك في الدوري الروسي الممتاز، في هذا الموسم، 16 فريقا، وفيما يلي جدول مباريات الجولة الأولى:

المصدر: "sportbox.ru"

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