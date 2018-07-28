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كيكي يطلب مبلغا خياليا لتدريب الفراعنة

الرياضة

كيكي يطلب مبلغا خياليا لتدريب الفراعنة
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كشف مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد يتفاوض مع الإسباني كيكي فلوريس سانشيز المدير الفنى السابق لإسبانيول وأتليتكو مدريد لقيادة الفراعنة خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر.

وأكد المصدر أن "كيكي" طلب خلال المفاوضات الحصول على 2 مليون و300 ألف دولار سنويا للموافقة.

وقال المصدر إن كيكي يعد أقوى المرشحين، مع المكسيكي خافيير آجييري، لتولي تدريب المنتخب، مشيرا إلى أنه في حال تخفيض راتبه سيكون قريبا من التعاقد مع اتحاد الكرة.

وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني قد رحل عن تدريب الفراعنة عقب انتهاء مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2018 بروسيا.

المصدر: اليوم السابع

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