 
مباشر

تسيسكا موسكو بطلا لكأس السوبر الروسي

الرياضة

تسيسكا موسكو بطلا لكأس السوبر الروسي
twitter.com/pfc_cska
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkpf

أحرز تسيسكا موسكو لقب بطل كأس السوبر الروسي لكرة القدم، على حساب جاره لوكوموتيف موسكو، إثر فوزه عليه (1-0)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما، اليوم الجمعة.

إقرأ المزيد
التشكيلة الأساسية لكأس السوبر الروسي

وسجل هدف تسيسكا هيتاغ خوسونوف في الدقيقة الـ 106.

وعزز تسيسكا موسكو رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب بطل كأس السوبر إلى 7 ألقاب، ينما توقف رصيد لوكوموتيف موسكو عند لقبين. 

وحصل تسيسكا موسكو على فرصة المنافسة على لقب بطل كأس السوبر، بعد حل فريق توسنو، الفائز بلقب بطل كأس روسيا في الموسم الماضي.

وخاض فريق لوكوموتيف موسكو، مباراة كأس السوبر بصفته بطلا للدوري الروسي الممتاز للموسم (2017-2018).

المصدر: RT 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا