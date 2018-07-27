تسيسكا موسكو بطلا لكأس السوبر الروسي

أحرز تسيسكا موسكو لقب بطل كأس السوبر الروسي لكرة القدم، على حساب جاره لوكوموتيف موسكو، إثر فوزه عليه (1-0)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما، اليوم الجمعة.

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وسجل هدف تسيسكا هيتاغ خوسونوف في الدقيقة الـ 106.

وعزز تسيسكا موسكو رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب بطل كأس السوبر إلى 7 ألقاب، ينما توقف رصيد لوكوموتيف موسكو عند لقبين.

وحصل تسيسكا موسكو على فرصة المنافسة على لقب بطل كأس السوبر، بعد حل فريق توسنو، الفائز بلقب بطل كأس روسيا في الموسم الماضي.

وخاض فريق لوكوموتيف موسكو، مباراة كأس السوبر بصفته بطلا للدوري الروسي الممتاز للموسم (2017-2018).

المصدر: RT