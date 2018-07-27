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التشكيلة الأساسية لكأس السوبر الروسي

الرياضة

التشكيلة الأساسية لكأس السوبر الروسي
Sputnik
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يحتضن ملعب مدينة "نيجني نوفغورود"، اليوم الجمعة، مباراة كأس السوبر الروسي لكرة القدم، بين فريقي لوكوموتيف موسكو، وتسيسكا موسكو.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية لفريق لوكوموتيف موسكو، الذي يخوض مباراة كأس السوبر بصفته بطلا للدوري الروسي الممتاز للموسم (2017-2018):

 

التشكيلة الأساسية لفريق تسيسكا موسكو، الذي حصل على فرصة المنافسة على لقب بطل كأس السوبر، بعد حل فريق توسنو، الفائز بلقب بطل كأس روسيا في الموسم الماضي:

المصدر: "twitter/fclokomotiv_eng/pfc_cska"

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