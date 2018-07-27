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السعودي الراجحي ينتزع لقب رالي "طريق الحرير 2018" من العطية القطري

الرياضة

السعودي الراجحي ينتزع لقب رالي
twitter.com/silkwayrally
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أحرز سائق فريق "اكس-رايد" السعودي يزيد الراجحي، لقب بطل سباق رالي "طريق الحرير – 2018" للسيارات، الذي اختتم اليوم في روسيا.

واحتل يزيد الراجحي المركز الأول بفارق (1:08:12 ساعة)، أمام وصيفه القطري ناصر العطية سائق (تويوتا)، وتلاهما في المرتبة الثالثة، الفرنسي ماتيو سيرادوري، سائق (MCM Original)، ومن ثم سائقا (Maverick)، الروسي سيرغي كارياكين ومواطنته ماريا أوبارينا.

وتصدر البريطاني هاري المرحلة السابعة الأخيرة من السباق، الممتدة من مدينة ليبيتسك والعاصمة موسكو، متقدما على الإسباني روما ناني، وتلاهما ناصر العطية في المركز الثالث، ومن ثم ماتيو سيرادوري، ويزيد الراجحي في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

المصدر: "sportbox.ru"

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