شاهد.. يوفنتوس يهزم بايرن ميونيخ في كأس الأبطال

استهل يوفنتوس الإيطالي جولته الأمريكية بالفوز على بايرن ميونيخ الألماني (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما، فجر اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال لكرة القدم.

ويدين فريق "السيدة العجوز" بالفضل الكبير في انتصاره لمهاجمه الشاب أندريا فافيلي (21 عاما)، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين الـ (32، 41) من زمن الشوط الأول للمباراة، التي أقيمت على ملعب "لينكولن فاينانشيال فيلد" في ولاية فيلادلفيا الأمريكية.

وسيخوض يوفنتوس، الذي غاب عنه نجمه الجديد كريستيانو رونالدو، مباراته الثانية ضمن جولته الأمريكية، يوم السبت المقبل، ضد فريق بنفيكا البرتغالي.

بينما كانت هذه المباراة الثانية للفريق البافاري، الذي استهل تحضيراته للموسم الجديد، بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي (3-1)، في النمسا، وسيكون على موعد، يوم الأحد المقبل مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

المصدر: RT