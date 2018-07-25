رونالدو يصبح "المغناطيس" في يوفنتوس

أدى انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس هذا الصيف، إلى تراجع العديد من نجوم السيدة العجوز، عن الرحيل عن صفوف بطل الدوري الإيطالي، وحمل آخرين على العودة.

فقد كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الظهير الأيسر ليوفنتوس، البرازيلي أليكس ساندرو، فضل البقاء في النادي، رغم اهتمام عمالقة أوروبا بالتعاقد معه، وفي مقدمتهم البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب البرازيلي، قرر البقاء في صفوف البيانكونيري، بعد وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو، للفريق لرغبته في اللعب بجوار الهداف البرتغالي.

وانضم اللاعب البرازيلي لليوفي، قبل 3 سنوات، قادما من بورتو البرتغالي، وكان قريبًا من الرحيل لتشيلسي، الصيف الماضي.

وتشير التقارير إلى أن الكثير من اللاعبين يرغبون الآن في الانضمام لفريق يوفنتوس، تحت قيادة مدربه الفني ماسيميليانو أليغري، خاصة بعد انضمام النجم كريستيانو رونالدو لليوفي.

ليوناردو بونوتشي يرغب في العودة إلى حضن السيدة العجوز

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، في وقت سابق، عن إمكانية عودة ليوناردو بونوتشي، قائد ميلان، إلى صفوف يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو، أن بونوتشي يرحب بالعودة إلى مدينة تورينو، واللعب من جديد لنادي يوفنتوس، بعد أن رحل عن السيدة العجوز، الصيف الماضي.

وأضاف الموقع، أن المالك الجديد للروسونيري، قد يعقد عدة محادثات مع فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، لمناقشة عودة بونوتشي لصفوف البيانكونيري.

وتابع الموقع أن نادي يوفنتوس قد يعرض انتقال المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى ميلان، من أجل عودة بونوتشي.

ومن جهتها، أكدت شبكة ''سبورت ميدياسيت'' أن إدارة يوفنتوس تقدمت بطلب خاص لبونوتشي للعودة، وهو أن يتقدم اللاعب باعتذار لجماهير النادي بسبب الطريقة التي غادر بها الموسم الماضي حين لم يتردد في الموافقة على عرض الروسونيري إضافة إلى احتفاله بهدفه في مرمى حارس اليوفي السابق الأسطورة جانلويجي بوفون في تورينو، وتأتي هذه الخطوة من طرف مسيري البيانكونيري لمحاولة تحسين علاقة اللاعب بالجماهير الرافضة لعودته مجددا إلى الفريق رغم إصرار المدرب ماسيمليانو أليغري على خدماته.

وانضم بونوتشي لصفوف ميلان، في الصيف الماضي، مقابل 42 مليون يورو.

الفرنسي بوغبا يبلغ إدارة مانشستر يونايتد برغبته في العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس

كما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الهولندي مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب الدولي الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، المتوج بلقب بطل مونديال "روسيا 2018" مع منتخب بلاده مؤخرا، أبلغ إدارة الشياطين الحمر، برغبته في العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس.

وانتقل بول بوغبا (25 عاما) من يوفنتوس إلى صفوف مانشستر يونايتد في العالم 2016، مقابل صفقة قياسية حينها، بلغت 105 ملايين يورو.

وشارك لاعب خط الوسط الفرنسي، الموسم الماضي، في 57 مباراة بقميص الشياطين الحمر، وسجل خلالها 11 هدفا.

المصدر: وكالات