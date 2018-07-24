المغرب يستضيف دورة الألعاب الأفريقية 2019

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المغربية أن بلادها ستتولى استضافة الدورة الـ 12 للألعاب الأفريقية 2019 بعد تراجع غينيا الاستوائية عن تنظيمها أواخر عام 2017.

وقال وزير الشباب والرياضة المغربي رشيد الطالبي العلمي الاثنين، إن هذا القرار اتخذ تلبية لطلب مسؤولين من رابطة اللجان الأولمبية الأفريقية زاروا الرباط في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة إمكانية نقل الدورة إلى المغرب بعد انسحاب غينيا الاستوائية من الاستضافة بسبب مشاكل تنظيمية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة المغربية: "الاتحاد الأفريقي واللجنة المنظمة يعتقدان أن المغرب يتمتع بكافة الشروط والخبرة اللازمة لتنظيم الإجراءات الرياضية الدولية من هذا الحجم".

وسيشارك في هذه الألعاب 5 آلاف رياضي، وبعض المنافسات ستكون مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ولم يتم تحديد المدينة التي ستستضيف الألعاب الرياضية، إلا أن بعض وسائل إعلام تشير إلى أن الدار البيضاء أبرز المدن المغربية المرشحة لاستضافة هذه الألعاب.

وتقام الألعاب الأفريقية المسماة أيضا بألعاب عموم إفريقيا كل أربع سنوات، منذ أكثر من قرن وتتضمن منافسات أولمبية وغير أولمبية.

واختيرت غينيا الاستوائية لتنظيم الدورة الـ 12 للألعاب الأفريقية في عام 2016، إلا أنها رفضت استضافتها في نوفمبر 2017 لأسباب اقتصادية.

المصدر: وكالات