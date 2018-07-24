صاحب الرقم القياسي في مونديال 2018 مدربا لتسيسكا موسكو

أعلن فريق تسيسكا موسكو لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تعيين لاعبه المعتزل سيرغي إيغناشيفيتش مدافع المنتخب الروسي السابق، مدربا لفريق الشباب.

وكتب النادي على "تويتر": "اعتبارا من بداية هذا الأسبوع، سيبدأ إيغناشيفيتش بالعمل كمدرب مساعد لفريق تسيسكا موسكو للشباب. نتمنى النجاح لسيرغي في مسيرته التدريبية!".

Уже на этой неделе Игнашевич приступит к работе в качестве помощника тренера молодёжной команды. Желаем Сергею успехов на тренерском поприще!https://t.co/Dl6JHh1Wp6pic.twitter.com/p3J3mxCWdA — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 24, 2018

ووضع سيرغي إيغناشيفيتش حدا لمسيرته الكروية، بعد خسارة منتخب بلاده أمام كرواتيا بركلات الترجيح (3-4) وخروجه من الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2018.

وكان إيغناشيفيتش، الذي انتهى عقده مع ناديه تسيسكا أيضا هذا الصيف، قد كشف عن مستقبله، بعد الاعتزال مباشرة، قائلا: "سأحصل على شهادة التدريب في شهر ديسمبر المقبل. لدي الرغبة في أن أصبح مدربا، ومدربا جيدا، والآن تراودني هذه الأفكار فقط".

وأصبح سيرغي إيغناشيفيتش (39 عاما)، أكبر لاعب سنا يخوض مباراة مع منتخب بلاده في تاريخ منتخب روسيا والاتحاد السوفييتي السابق، عندما شارك في مباراة ودية بكرة القدم مع منتخب بلاده ضد نظيره النمساوي، في نهاية مايو الماضي ضمن تحضيراته لنهائيات كأس العالم 2018.

وحطم سيرغي إيغناشيفيتش بذلك الرقم القياسي لمواطنه الحارس الأسطورة ليف ياشين، الذي خاض آخر مباراة له مع منتخب الاتحاد السوفييتي السابق وهو في سن الـ38 عاما.

كما يحمل سيرغي إيغناشيفيتش الرقم القياسي لعدد المباريات بقميص الدب الروسي برصيد 127 مباراة.

رقم قياسي سلبي

ومن جهة أخرى، دخل سيرغي إيغناشيفيتش تاريخ نهائيات كأس العالم كأكبر لاعب سنا يسجل هدفا عكسيا، عندما هز شباك منتخب بلاده عن طريق الخطأ في اللقاء الذي جمعه بنظيره الإسباني في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال 2018.

المصدر: "twitter.com/pfc_cska"