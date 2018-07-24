مبابي يوجه صفعة قوية لميسي وصلاح

وجه الجوهرة الشابة كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان صفعة قوية للساحر ليونيل ميسي، والفرعون المصري محمد صلاح.

واستبعد صاحب الـ19 عاما الثنائي من قائمة أفضل لاعبي العالم للموسم الحالي، رغم التألق اللافت للنظر لصلاح مع ليفربول، وأيضا ميسي الذي حصل على الدوري والكأس مع برشلونة بالإضافة إلى جائزة الحذاء الذهبي.

وقال مبابي في رد على سؤال لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "من تعتقد يستحق أن يحصل على الكرة الذهبية هذا العام؟ كريستيانو رونالدو، وفاران، ولوكا مودريتش، ونيمار، وأنا".

وتابع: "أنا ونيمار أصبح هناك تفاهم فيما بيننا، سيكون هناك العديد من التغييرات من حولنا، ولكن نحن قادرين على التعاون والتعايش".

وواصل: "طلب مني الرئيس الفرنسي أن ألعب مستقبلا بقميص مارسيليا أثناء تواجدنا على منصة التتويج، إلا أنني أجبته بأن هذا الأمر مستحيل".

واختتم: "نعم لقد استشارني ناصر الخليفي في مسألة التعاقد مع كانتي ونصحته بالتعاقد معه، نجولو كانتي سيقدم لفريقنا الكثير من الجودة وتحدثت مع نجولو، وتركت له بعض الرسائل سيقرأها عند عودته للمنزل".

ويعد فريق مارسيليا الذي يشجعه الرئيس الفرنسي بحماس، الغريم الأبرز لباريس سان جيرمان، وهو ما دفع مبابي للتأكيد على أن طلب ماكرون يعد مستحيلا بالنسبة له.

المصدر: وكالات