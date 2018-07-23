شاهد.. ريال مدريد يقدم حارس مرماه الجديد

قدم فريق ريال مدريد اليوم الاثنين، رسميا حارس مرماه الجديد، الأوكراني أندريه لونين القادم من فريق "زاريا لوغانسك"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد لمدة 6 سنوات.

وحضر رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز مراسم تقديم حارس المرمى الجديد أندريه لونين، البالغ من العمر 19 عاما في المنصة الشرفية بملعب "سانتياجو برنابيو".

ورحب بيريز بانضمام الحارس الأوكراني الشاب إلى صفوف ريال مدريد، قائلا: "اليوم نوقع مع لاعب كان مطلوبا من عدة أندية أخرى، ولكن قراره كان واضحا وهو اللعب لريال مدريد. شكرا على اختيار ريال مدريد، لقد لعبت 40 مباراة في الدوري الأوكراني، كما شاركت مع منتخب بلادك، أنت لاعب دولي وتعلم مدى المنافسة في أوروبا، لقد وصلت إلى هنا بفضل جودتك، كما أن الفريق الملكي سيساعدك على التطور".

بدوره، عبر أندريه لونين عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الميرنجي، بقوله: "أشكر الجميع في ريال مدريد، كما أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز الذي أتاح لي الفرصة للعب في أفضل فريق بالعالم".

وأضاف: "سأسير دائما وفقا لقيم ومبادئ هذا النادي، كما أتعهد بتقديم الجهد المضاعف والتضحيات، بجانب التواضع والاحترام ليظل النادي الأفضل، تحيا مدريد".

وذكرت تقارير إعلامية أن قيمة صفقة انتقال الحارس الشاب أندريه لونين بلغت 14 مليون يورو، وأن العقد يمتد لمدة ست سنوات.

المصدر: وكالات