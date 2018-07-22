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هاميلتون يتوج بجائزة ألمانيا الكبرى

الرياضة

هاميلتون يتوج بجائزة ألمانيا الكبرى
Reuters
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أحرز بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) المركز الأول في سباق جائزة ألمانيا الكبرى، المرحلة الـ11 من بطولة العالم للفورمولا وان، التي أقيمت الأحد على حلبة هوكنهايم.

وتقدم هاميلتون على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس، ومواطن الأخير سائق فيراري كيمي رايكونن.

وحقق البريطاني انتصاره الـ 66 في مسيرته واستعاد صدارة ترتيب السائقين بفارق 17 نقطة من منافسه المباشر على اللقب الألماني سيباستيان فيتل (فيراري)، الذي اضطر للانسحاب في اللفة 52 بسبب خروجه عن المسار إثر هطول أمطار غزيرة.

المصدر: وكالات

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