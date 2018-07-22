البريميرليغ يضم أغلى خط دفاع

كشفت إحصاءات كروية جديدة، عن تربع الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ) على عرش صدارة الدوريات الأوروبية الكبرى، باحتوائه على أغلى خط دفاع في تاريخ الساحرة المستديرة.

وذكر موقع "سكواوكا نيوز" الإنجليزي، بأن أغلى خط دفاع موجود في الدوري الإنحليزي وتبلغ قيمته 331 مليون يورو، ونشر قائمة بأغلى الصفقات القياسية التي تمت في البريميرليغ، وتحديدا في خط الدفاع، ويحتل المدافع الهولندي في نادي ليفربول فيرجيل فان ديك، المرتبة الأولى في أغلى الصفقات الدفاعية بـ83.3 مليون يورو.

ويأتي في المرتبة الثانية مدافع مانشستر سيتي، اللاعب الفرنسي إيميريك لابورت، بعد انتقاله إلى السيتيزينز قادما من أتلتيك بلباو الإسباني مقابل 63.7 مليون يورو، وجاء ثالثا الحارس البرازيلي أليسون بيكر المنتقل حديثا إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي بـ62.6 مليون يورو.

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وحل بينجامين ميندي لاعب منتخب فرنسا ونادي مانشستر سيتي في المركز الرابع، بعد انتقاله إلى صفوف النادي الإنجليزي قادما من موناكو الفرنسي بـ60.3 مليون يورو، وذهبت المرتبة الخامسة إلى زميله في الفريق الإنجليزي كايل والكر الذي انتقل إلى صفوف السيتي قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي بـ50.3 مليون يورو.

المصدر: وكالات