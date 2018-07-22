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نيمار يخاصم كرة القدم بعد مونديال روسيا!

الرياضة

نيمار يخاصم كرة القدم بعد مونديال روسيا!
Reuters
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كشف نجم المنتخب البرازيلي نيمار أنه لم يكن يرغب في رؤية كرة القدم على الإطلاق بعد خيبة الخروج من ربع نهائي مونديال روسيا 2018.

وقال نيمار أغلى لاعب في العالم خلال حديث مع وكالة فرانس برس للأنباء أمس السبت على هامش بطولة (ريد بول نيمار 5) في المؤسسة التي تحمل اسمه في برايا غراندي قرب ساو باولو حيث نشأ: "لم أكن أرغب بمشاهدة الكرة أو أي نوع من كرة القدم".

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وتابع: "لكن الحزن لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. لدي ابني، وعائلتي، وأصدقائي الذين لا يريدون رؤيتي حزينا".

وحول التقارير الأخيرة التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني قال نيمار إن كل ما في الأمر "تكهنات من الصحافة".

وأقصيت البرازيل، حاملة لقب كأس العالم خمس مرات في ربع نهائي المونديال بخسارتها 1-2 أمام المنتخب البلجيكي.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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