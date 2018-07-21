نيمار يفسر "تمثيلياته" على البساط الأخضر لمونديال روسيا

أثار سقوط النجم البرازيلي نيمار المتكرر في كأس العالم الماضية، موجة من الغضب من متابعي البطولة عموما ومشجعي منتخب البرازيلي خصوصا.

وتحدث نيمار دا سيلفا لاعب منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان الفرنسى، لصحيفة سكاى سبورتس نافيا تظاهره بالسقوط بشكل متكرر كما يتهمه البعض فى الفترة الأخيرة وقال نيمار: "هل تعتقدون أنني أريد أن أعاني من الإصابة طوال الوقت؟، لا، الأمر مؤلم، بعد المباريات بقيت لمدة 4 أو 5 ساعات على الجليد، الأمر معقد ولكن إذا لم تختبر ذلك فلن تفهم أبدا".

وتابع: "رأيت النكات المتداولة، لكننى تعاملت مع الأمر بروح الدعابة، حتى يوم أمس نشرت مزحة على إنستغرام مع الأطفال بشأن هذا الأمر".

وأضاف: "على أي حال لا أستطيع الوقوف أمام الخصم وأقول له عزيزي، اسمح لي، أننى أريد تسجيل هدف، لا أستطيع فعل ذلك، يجب أن أمر من لاعب الخصم، يجب أن أحاول أن أفعل شيئا ولن يسمح لي بالتحرك بسهولة وسيحاول إيقافى في كثير من الأحيان، أنا أسرع وأخف من اللاعبين الآخرين وهم يحاولون إيقافي، والحكم موجود من أجل ذلك".

وانتقد نيمار على نطاق واسع بسبب تظاهره بالسقوط بشكل متكرر فى مباريات منتخب بلاده أثناء بطولة كأس العالم 2018 التى أقيمت فى روسيا، وأصبح مادة للسخرية فى مواقع التواصل الاجتماعى.

المصدر: skysports.com