السنغال ستنظم حفل جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2018

ذكر رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم أوغوستان سينغور السبت أن الاتحاد الأفريقي قرر إقامة حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي في 2018 في 8 يناير المقبل في دكار.

ونقلت وكالة الأنباء السنغالية عن سينغور قوله: "رئيس الدولة (ماكاي سال) الذي استقبل رئيس الاتحاد الأفريقي، الخميس، وافق على أن تحتضن عاصمتنا حفل توزيع جوائز الاتحاد القاري".

وأضاف: "لقد تباحثا (سال وأحمد) في الأمر في موسكو على هامش مونديال 2018 في روسيا، وهذا الاستقبال (الخميس) جاء ليؤكد ما تم الاتفاق عليه".

وذكر أنه كلف بترؤس "لجنة فرعية" مكلفة بالإشراف على تنظيم حفل توزيع الجوائز ومنها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي في 2018.

وقال سينغور إنه "شرف كبير لبلدنا ولكرة القدم السنغالية أن ننظم هذا الحدث"، مشيرا إلى أنه "تقرر أن تقام هذه الفعالية في مدن أفريقية أخرى بعد دكار".

وختم سينغور الموجود حاليا في الرباط بالتأكيد أن الرئيس السنغالي سال قرر "وضع كل الإمكانات والقيام بكل شيء من أجل ضمان نجاح هذا الحدث".

المصدر: أ ف ب