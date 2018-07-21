كل شيء

اتحاد الكرة المصري يتسلم من الفيفا مكافأة المونديال.. تعرف على قيمتها

21 يوليو 2018 | 10:05 GMT
اتحاد الكرة المصري يتسلم من الفيفا مكافأة المونديال.. تعرف على قيمتها
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kjoc
Саид Царнаев / Sputnik

صرف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، جزء من جائزة مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم لكرة القدم 2018، والتي خرج منها الفراعنة من الدور الأول دون نقاط بعد تلقيهم 3 هزائم.

وتبلغ مكافأة الفيفا لجميع المنتخبات الـ32 التي شاركت في المونديال، 8 ملايين يورو لكل منتخب، صرف الفيفا مليونا و200 ألف يورو منها للمنتخب المصري قبل السفر إلى روسيا، وحصل اتحاد الكرة على جزء من المكافأة بعد وداع المونديال، على أن يتسلم المبلغ كاملا خلال الفترة المقبلة وفقا لنظام الاتحاد الدولي لكرة القدم.

إقرأ المزيد
رسميا.. محمد صلاح على رأس القائمة النهائية للكرة الذهبية

وبالإضافة للـ8 ملايين يورو لكل منتخب وصل لكأس العالم، سيحصل كل منتخب بلغ الدور الثاني على 4 ملايين دولار إضافية.

كما سيحصل كل منتخب وصل إلى الدور ربع النهائي على 4 ملايين إضافية، وسيحصل صاحب المركز الرابع المنتخب الإنجليزي على 22 مليون دولار.

أما بطل العالم المنتخب الفرنسي، سيحصل على مجموع 38 مليون دولار، والمنتخب الكرواتي صاحب المركز الثاني على 28 مليون دولار، فيما سيحصد المنتخب البلجيكي صاحب المركز الثالث 24 مليون دولار.

ويبلغ مجموع الجوائز التي سيوزعها الاتحاد الدولي لكرة القدم 400 مليون دولار، بزيادة مقدارها 12% عن قيمة الجوائز التي شهدها مونديال البرازيل 2014.

المصدر: almesryoon+championat

مشهور في المجتمع
اتحاد الكرة المصري يتسلم من الفيفا مكافأة المونديال.. تعرف على قيمتها
21 يوليو 2018 | 10:05 GMT
رومينيغه يصف مسؤولي الاتحاد الألماني بـ"الهواة"
20 يوليو 2018 | 20:07 GMT
طبيب الـ"مانشافت" التاريخي يستقيل بعد 22 عاما
20 يوليو 2018 | 19:29 GMT
بوتين يزور ملعب كالينينغراد المونديالي (فيديو)
20 يوليو 2018 | 14:51 GMT
تشيرتشيسوف: مباراة مصر كانت الأفضل لروسيا خلال المونديال
20 يوليو 2018 | 13:35 GMT
زاخاروفا: مونديال روسيا كان فريدا من نوعه وأتمنى النجاح لقطر في مونديالها
20 يوليو 2018 | 10:53 GMT
مولر يكشف أسباب كارثة "المانشافت" في مونديال روسيا
20 يوليو 2018 | 07:45 GMT
"شارلي إيبدو" تشبه لاعبي المنتخب الفرنسي بالقردة
19 يوليو 2018 | 16:33 GMT
الفيفا يعاقب الاتحاد المصري لكرة القدم
19 يوليو 2018 | 15:46 GMT
"أفريقيا فازت بكأس العالم" تعليق يثير غضب سفير فرنسا في واشنطن
19 يوليو 2018 | 15:11 GMT
تسيسكا موسكو عرقل انتقال نجم المنتخب الروسي إلى برشلونة
19 يوليو 2018 | 11:51 GMT
مونديال روسيا يتحدث بلغة الأرقام
19 يوليو 2018 | 09:55 GMT
"الفيفا": تقنية الفيديو ساعدت بنجاح التحكيم في مونديال روسيا
19 يوليو 2018 | 08:52 GMT
655 مليون شخص تفاعلوا مع مونديال روسيا عبر "فيسبوك" و"إنستغرام"
19 يوليو 2018 | 08:29 GMT
شاهد.. سرعة ومهنية رجال الإطفاء الكرواتيين
19 يوليو 2018 | 03:40 GMT
مورينيو: فوز بوغبا بكأس العالم سيمنحه دفعة معنوية هائلة
18 يوليو 2018 | 21:57 GMT
رقم قياسي للمراهنات في فرنسا خلال المونديال
18 يوليو 2018 | 16:34 GMT
رسالة مدرب كرواتيا القاسية للرئيسة.. "مزيّفة"
18 يوليو 2018 | 14:38 GMT
بماذا تخسر قطر 2022 أمام روسيا 2018
18 يوليو 2018 | 11:57 GMT
بطل العالم جيرو يسخر من المنتخب الإنجليزي
18 يوليو 2018 | 08:49 GMT
رئيس الأوروغواي يدعو غريزمان لزيارة بلاده ليشكره
18 يوليو 2018 | 08:15 GMT
تحرير والدة أحد لاعبي منتخب "السامبا" بعد خطفها بيوم واحد
18 يوليو 2018 | 07:20 GMT
مدرب بنما "غوميز" يتخلى عن مهامه
17 يوليو 2018 | 21:53 GMT
قميص فرنسا المزين بـ"نجمتين" لن يكون متوفرا في الأسواق قبل شهر
17 يوليو 2018 | 21:31 GMT
إعلان حجم إنفاق الأجانب في روسيا خلال استضافتها كأس العالم لكرة القدم
17 يوليو 2018 | 21:09 GMT
استقالة مفاجئة لمدرب إيسلندا بسبب "الملل"
17 يوليو 2018 | 19:31 GMT
بكنباور يرحب بديشان في نادي المدربين الأبطال
17 يوليو 2018 | 18:06 GMT
القيمة السوقية لنجوم الساحرة المستديرة بعد مونديال روسيا
17 يوليو 2018 | 16:58 GMT
شركة صينية تخسر الملايين بعد تتويج فرنسا بلقب مونديال روسيا
17 يوليو 2018 | 14:20 GMT
بوغبا صاحب أول "سجدة" في تاريخ نهائي المونديال
17 يوليو 2018 | 14:18 GMT
إطلاق اسم مبابي على ثور أرجنتيني
17 يوليو 2018 | 13:41 GMT
من هي والدة مبابي الجزائرية ؟
17 يوليو 2018 | 12:25 GMT
تشيريشيف ضمن قائمة اللاعبين الـ5 الأكثر إبداعا في مونديال روسيا
17 يوليو 2018 | 11:54 GMT
مهاجم من منتخب كرواتيا يسدد قروض جميع سكان قريته
17 يوليو 2018 | 11:35 GMT
الأسترالي كاهيل يعلن اعتزاله دوليا
17 يوليو 2018 | 10:47 GMT
رونالدو يتحدث عن صدامه مع ميسي
17 يوليو 2018 | 10:06 GMT
الآلاف يستقبلون منتخب "الديوك" وسط باريس
17 يوليو 2018 | 09:11 GMT
مارادونا: ركلة جزاء وهمية ساعدت فرنسا على التتويج بكأس العالم 2018
17 يوليو 2018 | 09:00 GMT
مبابي يرد على بيليه
17 يوليو 2018 | 06:08 GMT
رونالدو يثني على لاعب مغربي
16 يوليو 2018 | 22:23 GMT