اتحاد الكرة المصري يتسلم من الفيفا مكافأة المونديال.. تعرف على قيمتها

صرف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، جزء من جائزة مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم لكرة القدم 2018، والتي خرج منها الفراعنة من الدور الأول دون نقاط بعد تلقيهم 3 هزائم.

وتبلغ مكافأة الفيفا لجميع المنتخبات الـ32 التي شاركت في المونديال، 8 ملايين يورو لكل منتخب، صرف الفيفا مليونا و200 ألف يورو منها للمنتخب المصري قبل السفر إلى روسيا، وحصل اتحاد الكرة على جزء من المكافأة بعد وداع المونديال، على أن يتسلم المبلغ كاملا خلال الفترة المقبلة وفقا لنظام الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وبالإضافة للـ8 ملايين يورو لكل منتخب وصل لكأس العالم، سيحصل كل منتخب بلغ الدور الثاني على 4 ملايين دولار إضافية.

كما سيحصل كل منتخب وصل إلى الدور ربع النهائي على 4 ملايين إضافية، وسيحصل صاحب المركز الرابع المنتخب الإنجليزي على 22 مليون دولار.

أما بطل العالم المنتخب الفرنسي، سيحصل على مجموع 38 مليون دولار، والمنتخب الكرواتي صاحب المركز الثاني على 28 مليون دولار، فيما سيحصد المنتخب البلجيكي صاحب المركز الثالث 24 مليون دولار.

ويبلغ مجموع الجوائز التي سيوزعها الاتحاد الدولي لكرة القدم 400 مليون دولار، بزيادة مقدارها 12% عن قيمة الجوائز التي شهدها مونديال البرازيل 2014.

المصدر: almesryoon+championat